Iván Bence: még a próbákat is élvezzük Szandival

Iván Bence és Stana Alexandra szombaton is lenyűgözte a nézőket és a zsűrit szambájukkal. Amikor Stohl András és Lékai-Kiss Ramóna kimondta a nevüket, láthatóan nagy kő esett le a szívükről.

Nagyon megkönnyebbültünk, amikor kimondták a nevünket, hogy a következő hétvégére is készülhetünk. Élvezzük a próbákat és vidáman készülünk hétről hétre. Versenynek és szórakozásnak vesszük az egészet, de inkább magunknak akarunk megfelelni

– mondta a Borsnak lelkesen Bence, akinek a média- és a televíziózás világa teljesen ismeretlen terep volt, amikor elfogadta a felkérést a TV2 Dancing with the Stars műsorában.

Megváltozott bennem minden, sok mindent megtapasztaltam ez alatt a pár hónap alatt. Nagyon élvezem, rengeteg embert ismertem meg. Furcsa ez a nagy figyelem, ami most rám összpontosul. Sok emberrel kötöttem a műsor alatt jó barátságot és számomra ez a legfontosabb

– mondta a paralimpikon.

Már a műsor elején megegyeztek táncpartnerével Stana Alexandrával, hogy szeretnének a műsorban minél tovább jutni. Ezért továbbra is garantálják a vidámságot, amit ezen a hétvégén kétszer is megmutathatnak, hiszen a párosok a Riszaviadalon is parkettre lépnek majd egyéni produkciójuk mellett.