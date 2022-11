Évi 19 millióért mehetsz kertészkedni III. Károlyhoz

Főkertészt keres III. Károly király a Buckingham-palotához tartozó gyep ápolására. A Daily Mailen közzétett leírás szerint heti 39 munkaóráról van szó, és elvárás, hogy az illetőnek „szenvedélye legyen a növénygondozás”. A fizetés évi 40 ezer font, ami mai árfolyam szerint közel 19 millió forintnak felel meg.

Károly kertészt keres Fotó: AFP

Nagy a felelősség, számos kertiparti kerül megrendezésre a gyepen, ezrek csodálják majd a növényzetet. A legendás terep karbantartása mellett feladat még többek között a cserjék és a rózsák gondozása is. A Daily Mail továbbá arról is beszámolt, hogy a királyi család a Windsor-kastélyba is keres kertgondozó-faiskolavezetőt. Ezért a posztért évi 38 ezer fontot, azaz 18 millió forintos évi bért ígérnek. Kicsit kevesebb a fizetés, mint a Buckingham-palotában, de így is megéri...