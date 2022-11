Gelencsér Timi ruhája után nehéz lesz a táncra figyelni a Dancing with the Starsban

A Dancing with the Stars legalább annyira szól a szexi ruhákról, mint a táncokról, így kétségtelen, hogy főleg a hölgyek igen sok időt töltenek azzal, hogy kiválasszák a megfelelő ruhadarabot. Nos, a hetedik élő show még alig kezdődött el, de nekünk máris megvan a befutó Gelencsér Tímea személyében, akinek ruhája láttán nehéz les a táncra fókuszálni. De nem is húznánk a szót, mutatjuk is rögtön a műsorvezető igencsak sokat láttató szettjét:

Gelencsér Timi ruhája mágnesként vonzza a tekinteteket Fotó: Móricz István