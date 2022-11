Eltökélt amazonok és bájos angyalok küzdenek Árpa Attila kegyeiért

Catherine terve, hogy behálózza Attilát és nem ereszti

Fotó: tv2

A céltudatos Catherine otthonosan mozog a kamerák előtt. A Párizsban született francia–magyar származású színésznő ugyanis több filmben is feltűnt már. Többek között szerepelt az Átok 2 és a Magic Boys című alkotásokban is. Egy igazán talpraesett nő, aki bármilyen elé gördülő akadályt képes elmozdítani, az sem okoz számára gondot, ha az otthonában barkácsolnia kell.

Azzal a feltett szándékkal jelentkezett a TV2 Nagy Ő című műsorába, hogy elcsábítsa Attilát, s már azt is tudja, hogyan fogja magához édesgetni.

– Szerintem azzal tudom elcsábítani Attilát, hogy a nagy, hosszú lábaimmal elkapom a testét és megszorítom, nem tudom elengedni és akkor muszáj lesz velem maradni… – mondta a 47 esztendős nő, aki úgy véli, képes arra, hogy felkorbácsolja Attila érzéseit.

Natali angyali énjével bűvölné el a Nagy Őt

Fotó: tv2

Natali kitűnik a lányok közül, míg a legtöbben karakán nők, akik tűzön-vízen keresztül viszik, amit elhatároztak, addig ő másképpen szeretné elbűvölni Attilát. Igaz, a 42 éves Natali fiatal lányként titkos gyorsulási versenyeken is részt vett, ám ma már két gyermek szerető édesanyja. Foglalkozását tekintve jógaterapeutaként, lélek- és energiagyógyászként, papnőként és dúlaként is dolgozik. Hallgat a belső megérzéseire, amik azt súgták neki, hogy dolga van Attilával. A műsor jelképe, a rózsa számára nagyon fontos virág, már csak azért is, mert ő maga is rózsaszeánszokat is szokott tartani. Úgy véli, a Nagy Ő maszkulin külseje érzékeny lelket takar, amit szeretne felszínre csalogatni.

– Az organikus részem angyal, hatalmas szárnyaim vannak, azzal át tudok ölelni mindenkit szeretettel – vallja Natali.

Blanche nem csak rózsát, gyűrűt is szeretne

Fotó: tv2

A 42 éves szőke szépség múltjában egy drámaian véget ért komoly kapcsolat húzódik, ami után mindent újra kellett kezdenie. Azóta túllépett ezen a fájdalmas időszakon és boldogan jelentkezett a műsorba. A többiekkel ellentétben Blanche találkozott már a Nagy Ő-vel és azonnal érezte: izzik köztük a levegő. Szerinte Attila legvonzóbb tulajdonsága a titokzatossága, persze a jó kiállása és fizikuma is figyelemre méltó. Blanche úgy jellemzi magát, mint egy jószívű, csupa nő, s nem titkolja, hogy a rózsán kívül idővel egy gyűrűt is szeretne kapni Attilától.

– Mindenképpen családot szeretnék és nagyon-nagyon boldog jövőt képzelek el Attilával.

Virág

“Limitált kiadás vagyok. Mindent tudok, amit egy mai nőnek tudni kell, mesterséf a konyhában, úrinő a társaságban, az inggombokért meg nem vállalok felelősséget a hálószobában…”

Fotó: tv2

Fruzsi

Az esküvőjét Bora Borán képzeli el, már azt is kitalálta, ki tervezné a menyasszonyi ruháját a 29 éves Fruzsi

Fotó: tv2

Zsuzsa

Már-már mániákusan tisztaságmániás, a távirányítóknak mindig párhuzamosan kell állniuk.

Fotó: tv2