Elsírták magukat a zsűritagok, álló taps fogadta Csobot Adélék fantasztikus táncát

A Dancing with the Stars idei évadában először született maximális pontszámú értékelés, amelyet Csobot Adél és Hegyes Berci rumbája kapott. A csodálatos koreográfia valósággal elvarázsolta a zsűritagokat és a nézőket is.

– A rumba olyan tánc, amin el elhet hasalni, nem tudok olyan szegmenst, ami nem volt tökéletes – mondta értékelésében Szente Vajk.

Ez egy rumbamennyország volt!

– jegyezte meg Ördög Nóra.

Csobot Adél és Hegyes Berci rumbáját itt nézheted meg: