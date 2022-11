Annyira ropta a táncot Somhegyi Krisztián a Dancing with the Stars szombati adásában, hogy még a nadrág is szétszakadt rajta. Persze profikhoz méltóan nem törődött vele és folytatta a show-t, mint mondta, rázta a csípőjét, amennyire tudta.

Lékai-Kiss Ramóna meg is jegyezte, hogy "figyelj, szétrázta a gatyádat, kell ennél több?"

Az előadásukat itt tudod megnézni:

