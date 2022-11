Elfelezi szerelmével a fődíját Varga Viktor: a családalapításhoz nagyobb jurta kell

Örülnek a Párharc című műsorban aratott győzelmüknek?

Varga Viktor: Igazság szerint nem ez volt a célunk. De persze, örülünk, hogy Lilivel megkaptuk a legjobb páros címet. Minőségi időt töltöttünk egymással, fejlődtünk együtt és egyénileg is.

Varga Viktor és Zsembera Liliána kettőse a Párharcban mindenkit maga mögé utasított. Fotó: TV2

Milyen hatással volt a több mint két éve tartó párkapcsolatukra a játék megélése?

V. V.: Folyamatosan olyan helyzetekbe kerültünk, ami mással nem történik meg egy emberöltő alatt sem, vagy maximum egyszer. Na nekünk ilyenből volt napi sok. Ezáltal nagyon jól megismertük egymást, hogy hogyan reagálunk extrém helyzetekre. Jobban összekapcsolódtunk, jobban tiszteljük egymást, összefonódottabbak lettünk.

Nem mindennapi helyzetekkel találták szemben magukat, Viktor ezt imádta. Fotó: TV2

Mihez kezdenek a győzelemért járó 10 millió forintos pénzjutalommal? Vannak közös célok?

V. V.: Szeretnék egy bázist létrehozni a Duna-parti spirituális központomban, lényegében fa anyagot veszek majd egy házikóhoz. Az én felemet erre áldozom. Lili nem tudom, mit kezd az ő részével. Egy bizonyos összeget arra költünk majd, hogy utazzunk, újra világgá menjünk, mint legutóbb Peruba.

Jól értem, hogy elfelezték a jutalmat egymás között?

V. V.: Minden párkapcsolatomban feleztük a nyereményeket. Ez így fair szerintem. Az életben a kifizetések oroszlánrészéről is én gondoskodtam.

Mi a helyzet a randikkal? Ott is közösen fizetnek, fele-fele arányban?

V. V.: Az más, férfi vagyok, ott én fizetek.

Bő két éve együtt vannak, nagyon úgy tűnik, komolyak a szándékaik, hosszú távra terveznek. Össze is költöztek már Lilivel?

V. V.: Hol itt, hol ott vagyunk. Van az én Duna-parti jurtám, ami a spirituális központom, és van Lili 13. kerületi lakása. Változó, hogy épp hol vagyunk.

Lili és Viktor kettőse volt a legsikeresebb. Fotó: TV2

Gondoltak rá, hogy a jurtába költözzenek össze hosszútávra?

V. V.: Én tudnék mindig itt élni, itt a stúdióm, ez az én alkotóhelyem. Lili hercegnőbb ennél egy fokkal. Vagy kettővel. (nevet) Egyébként igaz, hogy például a családalapításhoz kicsi lenne. Ahhoz nagyobb jurta kell. (nevet)

Szeret elvonulni a világtól a spirituális központjába. Ennek fényében milyen volt a Párharcban a többi párral együtt élni? Jól kijöttek a többiekkel?

V. V.: Én mindenkit szeretek. Nyilván ez egy kiélezett helyzet, ahol könnyebben robbannak a bombák. De tisztában kell lenni vele, hogy ez nem ugyanolyan, mint a kinti világban találkozni. Nagyon kedvelem Heatlie Dávidot és az ő kis angol humorát. Dórival is kibékültünk, belátta, hogy hülyeség volt hisztizni, s elismerte, hogy csak a figyelmemet akarta felkelteni a viselkedésével. De G.w.M.-ékkel is jóban lettünk, felmerült egy közös szám gondolata is.

Tartják a kapcsolatot azóta is valamelyik szerelmes párral?

V. V.: Őszintén szólva a forgatások óta nagyon sok munkánk volt Lilivel, ezért nem tudtunk találkozni a többiekkel. De a döntőt együtt nézte egy nagyobb társaság, Noémi és Tamás, az első kieső páros szervezte.

Újra bevállalná a műsort?

V. V.: Alaposan átgondolnám. De az biztos, hogy nagyon hálás vagyok a televíziónak, hogy időről időre ilyen próbák elé állít engem, nagyszerű adrenalinlöketet ad minden ilyen alkalom.