Elfajultak a dolgok a Gáspár családban, Evelin és Zsolti szóba sem áll egymással

Attilával sokkal bensőségesebb viszonyt ápolok, mint a nagybátyámmal. Érdekes módon Zsoltival azóta nem is beszélek. Olyan szinten, hogy le is tiltottuk egymást a telefonunkban, nem is tudjuk egymást felhívni. Nekünk az Ázsia Expressz nem hozott olyan jó dolgot. Történtek utána bizonyos dolgok a családban, amik nem publikusak, és letiltottuk egymást. Ennek a fajta műsornak van egy átka, úgyhogy remélem, a Párharcban nem ez lesz