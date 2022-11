Demcsák Zsuzsa kiakadt, durván megszégyenítették

Nincs sok büszkélkednivalója mostanság Demcsák Zsuzsának, hiszen úgy tűnik, a második házassága is kudarcot vallott. Ezt nemrégiben jelenettette be a pár. A munkája miatt ugyanis nemigen tudtak találkozni indiai férjével, Krishan Dangwal-lal, így a párosnak hamarosan külön válnak útjaik. Zsuzsát a munkája a Karib-térségbe szólította hónapokra, online közösségi oldalain többször elmondta: erős honvágya is van. A minap viszont még a követői is gúnyos, jellemzően rossz indulatú megjegyzésekkel illettél az alakját illetően.

Mint egy csontváz

– írták többek közt Zsuzsának egy pár nappal ezelőtt. A műsorvezető többjüknek reagált is, hiszen saját bevallása szerint sem szereti dominikai ételeket.

– Küldjek pörit meg kenyeret?

– válaszként Zsuzsa csak annyit írta, hogy fél karját oda is adná az otthonai ízekért. Nemrégiben azonban úgy tűnik, mégis nagyon a szívére vehette a dolgot, és egy friss posztban kifejtette, hogy köszöni, de nem kér többet a rosszalló megjegyzésekből.

Tisztelettel kérek mindenkit, hogy a testszégyenítő üzeneteket fejezze be! Köszönöm!

– kérte rajongóit Demcsák a szebb kommunikáció érdekében.