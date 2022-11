Belejött a nagymamaszerepbe Oszvald Marika

Május 5-én született meg Oszvald Marika első unokája. A színésznő rendkívül élvezi az új szerepet, pláne, hogy a tündéri baba már felismeri nagymamáját.

Vince elmúlt öt hónapos, a kötelező oltások egy részét meg is kapta.

Kiegyensúlyozott kisbaba, kedélyes, már kacag és sikít, élvezi a hangját. Szép, formás kisfiú – mesélte boldogan Marika.

– Nagyon sok munkám van, az október rendkívül húzós volt. Sokat utazom az országban, szinte folyton úton vagyok, és ahogy elnézem, a következő időszak is hasonlóképpen fog telni. Bírom még, és nagyon élvezném, ha folyton az unokámmal lehetnék, de a munkát is el kell végezni. Nem panaszkodom, így is sokat találkozunk. Már felismer, csillogó szemű, értelmes baba. Egyre nehezebb, több, mint hat kiló, formás, nyúlánk, nem az én alkatomat örökölte – mondta mosolyogva a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, aki tele van energiával, és az elmúlt öt hónapban már nem csak a sikerélmény tölti fel, hanem imádott unokája is.

Ki tudom nézni a kis fejéből a gondolatait is.

Van, hogy egy hétig nálam vannak, az utóbbi időben szerencsére jó idő volt, és mivel nagy a kertem, ki tudtuk élvezni a jó levegőt, de sokszor én megyek be hozzájuk, kihasználom minden percemet, amit csak lehet – fűzte hozzá boldogan Marika.

