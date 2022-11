Babicsek Bernát tragédiája: „Ezt hogyan lehet?” - elképesztő, mit állítanak a biztonsági cég emberei

Az idei év első napja egy borzalmas, az egész színész és zenésztársadalmat sokkoló tragédiával indult: a jóképű színész, Babicsek Bernát otthonában elhunyt. Az első jelentések szerint ugyanis 2021. december 31-én Solymáron, Bernát Cserje utcai családi házában tűz keletkezett, nem sokkal később bekövetkezett halálát valószínűleg füstmérgezés okozta; holttestét másnap a családtagjai, édesapja és édesanyja fedezték fel. A kiérkező szervek szerint a tüzet rövidzárlat okozta. Bernát ekkor még, éjjel lévén nagy valószínűséggel aludt, s később a füst okozta oxigénhiány miatt veszthette el az eszméletét.

Az egyik utolsó kiránduláson, még együtt a család Fotó: Babicsek Márta

„Nem mentek közel a házhoz!”

Lapunk is a helyszínen járt az újév első napján, és kollégánknak a megrendült édesanya, Márta néni nyilatkozott. A Borsnak akkor zokogva monda el, hogy élete végéig kísérteni fogja az a pillanat, mikor egyetlen fiára rátalált a bejáratnál. Arca csupa korom volt, és merev. Több hónappal a halálhír után azonban további nyugtalanító és sorsdöntő információk kerültek elő, miszerint Bernát élete megmenthető lett volna. Azóta folyik a nyomozás.

– Kész agyrém az egész! Amikor bejelzett a riasztó Bernát házában, kijöttek a biztonsági cégtől, és azt állítják: nem találtak semmilyen rendkívülit. A felvételeken viszont látni, hogy közel sem ment a házhoz, csak a betörés nyomát kereste. Holott áramkimaradást jelzett a riasztó. A rendszer akkumulátora kapcsolt, ezért irányították oda az intézkedőt. Állítólag hallották, hogy a tulaj bent horkol… de ezt hogyan lehetne kintről hallani, kérdem én? Az ablakok nem voltak nyitva.

Tisztán látszik: nemtörődöm módon jártak el a helyszínen. Ezek tények: vártak egy kicsit, és eltűntek, mint aki jól végezte dolgát. De ha jól végezte volna, talán ma is élne a fiam!

– zokogott a telefonban a gyászoló édesanya, aki ma is mindennap megemlékszik fiáról, és képtelen elfogadni, hogy nincs felelőse az ügynek.

A színész-énekes nagy tisztelője volt a hagyományos sváb zenének, és több zenekarban is játszott Fotó: Borsonline

Hibát, hibára halmoztak

Márta néni azt mondja: tovább harcolnak azért, hogy kiderüljön az igazság.

Hibát hibára halmoztak aznap, mert nem ellenőrizték a házat tüzetesen. Be kellett volna hatolniuk az épületbe, akkor talán még időben odaértek volna, és Bernát élne.

Még nem ért véget a nyomozás, ez igaz. Bernátot sem hozza vissza semmi, ez is így van. De ha azzal, hogy nem hagyjuk annyiban a történteket és ezzel egy másik ember életét megmentjük, akkor már megérte! – jelentette ki eltökélten az édesanya, aki hozzátette: annak örül anyaként, hogy ennyien emlékeznek még gyermekére, hiszen rengeteg mécsest, gyertyát és virágot talál mindig a sírnál.

Fotó: Babicsek Márta

– Látszik, hogy mennyien szerették a fiamat, ez jó érzéssel tölt el – tette hozzá az édesanya, és azt is elmesélte, hogy azóta igyekeztek renoválni a házat, hiszen mindent ellepett a korom. A vakolat leverése után éppen villanyt szerelnek, lassan befejezik a lakás belsejét. Később kigondolják, mi legyen az épülettel, addig is Bernát emlékére más terveik vannak.

Ismeretlen dalok a telefonról

Több kezdeményezés is indult, hogy méltó emlékhelyet emeljenek Bernátnak. November 12-én, szombaton például emlékfát ültetnek a solymári Templom-térre, Bernát imádott helyén pedig, Piliscséven a család sikerrel fejezte be azt a pincét, melyet fiuk még életében elkezdett, és saját kezűleg szépítgette.

– A volt zenekari tagokkal is kiültünk ide nemrégiben, ez a hely volt a fiúk szíve csücske. Elhozták a jól megérdemelt arany és platinalemezeket, melyek Bernát munkásságát is fémjelzik – újságolta Márta néni, és hozzátette, most is éppen azon fáradoznak, hogy a fiuk ki nem adott dalait elérjék a korábbi telefonjáról.

– Meghekkeljük Bernát telefonját, mert úgy tudom, hogy ott tartotta a legújabb dalait. Mindenképp szeretnénk folytatni az életében elkezdett zenei örökséget, hiszen a színészet mellett ez volt egyik életeleme – zárta le a beszélgetést Bernát édesanyja.