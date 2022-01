Megrázó részletek: Kiderült, hogyan halt meg Babicsek Bernát

Mint arról a Bors is beszámolt: szombaton késő este jelentették be a lesújtó hírt, miszerint tragikus hirtelenséggel életét vesztette a magyar színész. Babicsek Bernát halálával kapcsolatban most kiderült: ő volt az áldozata a szombat délutáni lakástűzben, amely során egy holttestet találtak egy solymári házban – olvasható a kekvillogo.hu-n.

Mint azt korábban lapunk is megírta: a nyolcvan négyzetméteres családi ház lakója nem adott magáról életjelet, ezért az egyik rokona behatolt hozzá.

Az épületben egy holttest és egy korábbi tűz nyomai voltak.

A negyven négyzetméteres nappalival egybeépített konyhában a tűzhely és annak környezete izzott korábban, nem zárható ki, hogy füstmérgezés vezetett a tragédiához.