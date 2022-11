Brutális vallomás: Rendezvényen vetélt el a világhírű pornós

Korábban mi is beszámoltunk róla, milyen súlyos sérülést szenvedett a felnőttfilmes sztár Adriana Chechik a San Diego-i TwitchConon, ahol egy habszivacs kockákkal teli betonmedencében, egy emelvényen állva küzdött meg egy hatalmas, szintén szivacs "fegyver" segítségével egy másik játékossal. Ugyan ő nyert, ám győzelmét a medencébe beugorva ünnepelte meg – a szivacskockák azonban nem fogták fel megfelelően az esését, noha épp ez lett volna a funkciójuk.

Chechik olyan súlyosan megsérült, hogy meg kellett műteni: a hátába egy acélrudat ültettek be, jelenleg az fogja össze a gerincét. Most is tart a rehabilitációja. Sérülése miatt a szervezőket okolja: nem érti, a többnapos rendezvény második napján miért nyitották ki újra a medencét, amikor már előző nap is voltak sérülések. Ha minden biztonsági előírást betartanak, nem lett volna szabad, hogy baleset történjen, pláne nem ilyen súlyos.

Elvesztette a babáját

Arról azonban Adriana Chechik egészen idáig nem beszélt, hogy nem csak a gerince sérült meg aznap. Elárulta: amikor bevitték a kórházba, akkor állapították meg az orvosok, hogy terhes, sajnos azonban fel sem tudta igazán fogni, fel sem tudta dolgozni a hírt. Azonnal meg kellett műteni, a beavatkozás azonban a magzat elvesztésével járt.