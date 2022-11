Adósságspirálba került az Ázsia Expressz sztárpárja: „Minden hónapban a lyukakat tömögettük”

Mindössze 25 és 21 évesek voltak, amikor egymásra találtak, azóta pedig már van egy tízéves kislányuk is, Zoé. Rengeteg mindent megéltek a közös idő alatt, azt pedig az Ázsia Expresszben is őszintén megmutatják, hogy milyenné formálták közben egymást.

– Életünk leghúzósabb időszaka volt ez, a fizikai és lelki megterhelés miatt. Távol voltunk a kislányunktól is, ez pedig terhet rótt ránk. Kétélű dolog ez: nagy erőt adott a teljesítésben, ha mélyen voltunk, plusz löketet, ám másrészről hátráltatott minket a hiánya – árulta el Ernő a hot!-nak, hozzátéve: a lányuk azzal a jó tanáccsal engedte útnak őket, hogy nyerjék meg a versenyt.

Zoé végig szurkolt is a májusi forgatások idején, ám a hosszú hetek közben számára is akadt mélypont – közben viszont természetesen lelkes is volt, no meg nagyon büszke a szüleire, akik a műsorban nem kerülték a konfliktusokat, ám nem is keresték azokat.

Mindössze az igazságérzet, a becsület miatt forrtak olykor bennük az indulatok, de ez nem csak Ázsiában, itthon is így van velük. Olykor egymással is összekapnak ugyan, de mindig őszinték – és ezt a forgatások során sem hazudtolták meg.

Mi nagy lángon égünk, nem simogatjuk egymás lelkét, de nincs haragtartás köztünk, gyorsan lezajlanak és lepörögnek a viták. Könnyedén lezárjuk, nincs jelentősége számunkra

– mesélte Darinka.

A nagy dolgokat viszont mindig át tudjuk beszélni – tette hozzá a színész, aki tisztában van vele, hogy olykor figyelmetlen férfiként odabök egy-egy nem odaillő mondatot, ám akkor elnézést is kér a szerelmétől.

Ennyi idő alatt sok kicsi hullámvölgyük volt, ám mindössze egy komoly – annak is már jó pár éve.

Amikor bedőltek a svájcifrank-hitelek, nekünk is volt egy masszív, egy vállalkozáshoz köthető. Abba belerokkantunk: egy évünk arról szólt, hogy minden hónapban próbáltuk tömögetni a lyukakat. Ha az ember belekerül egy pénzügyi spirálba, az elkezd rámászni a kapcsolatra is, de voltunk annyira stabilak, hogy át tudtuk vészelni

– emlékeztek.

