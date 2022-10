Völgyi Zsuzsi kitálalt: Győzike hülyesége miatt lett vége

A kétezres évek elején ne lett volna rádiócsatorna, ami ne játszotta volna a Romantic zenekar különleges dalait. A zenekar egyik énekesnője, Völgyi Zsuzsi a Hová tűnt? című műsorban mesélte el, miért oszlott fel a Romantic zenekar:

– A Romantic elengedése egy nagyon hirtelen törés volt. Mielőtt a szólólemezt megcsináltam, Győzőnek kezdődött a show, nem volt erre ideje, és annyira lekötötte az egész, hogy teljesen B vágányra tette a zenekart, amit egyébként a mai napig nagyon bán, és bánhatja is, mert nagyon sok időt hagytunk ki. Olyan öt-hat évig voltunk külön, és aztán amikor újra akarta Győző, hogy összeálljunk, akkor nekem ez a szólólemez pont a kezemben volt, és nagyon akartam annak egy esélyt adni, és mondtam neki, hogy bocs, de ez most nem fog menni... 2013-ban újra megkeresett Győző, és akkor Katinka is nagyon akarta, így belementem. Nagyon jó volt újra a régi csapattal, beültünk az autóba, ugyanonnan folytattuk, mint régen. Félretettük a sérelmeinket, mert hát nyilván voltak, nem volt vitamentes a lezárás - ecsetelte az énekesnő, aki azt állítja, hogy Kunovics Katinkával éjszakákon át dolgoztak egy lemezen. – Pont a megjelenés pillanatában Győző egy hülyeség miatt feloszlatta a csapatot - tette hozzá Zsuzsi, aki elmesélte, hogy a bukás igazi oka a pénz volt.