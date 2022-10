Kiderítettük: Ez Varnus Xavér terve a második templomával

Varnus Xavér volt a leggyorsabb és vélhetően a legszimpatikusabb jelentkező arra a Tényekben is bemutatott, enyészetre ítélt Pápa melletti templomépületre, ami évek óta egy helyi vállalkozó raktáraként szolgált. Ez az egykor szebb napokat látott épület három hónappal ez elött került piacra 11 milliós áron, de egészen addig nem mutatkozott rá kereslet, amíg a sajtó fel nem kapta, mint különlegességet. A világhírű improvizatív orgona virtuóz nem véletlenül figyelt fel a hírre, hiszen 2 évvel ezelőtt az Atlanti-óceán partján Új-Skóciában már megvásárolt egy 1985-ben épült egyházi ingatlant.

Xavér a második templomát vette meg Fotó: Facebook

De vajon mit tervez az új szerzeményével, miként szolgál majd a jövőben a felújításra váró templom?

– Pontosan az a tervem vele, amit Kanadában már megvalósítottam, vagyis koncerttermet alakítok ki a belső térben, illetve életre hívok egy tavaszi fesztivált. Olyan sok jót kaptam Magyarországtól, és most eljött számomra az idő, hogy a magam eszközeivel mondjak köszönetet mindenért – kezdte lapunknak Varnus Xavér, aki maga is olvasta, hogy egy többszörös gyilkos elől sikerült megszereznie az ingatlant, de úgy értesült, nem az életfogytiglani börtönbüntetését töltő Dér Csaba volt az egyetlen, aki bejelentkezett az épületért.

Ezt a romos templomot vette meg az orgonaművész...

– Kissé furcsállom, hogy mióta kiderült, hogy megvettem, egymást érik a hoppon maradt vevőjelöltek. Nem csak a börtönben ülő úrról hallottam, de akad olyan történelmi hírű társaság is, ahonnan taxival akarták levinni a vételárat, annyira szerették volna megvenni a templomot.

Bár tulajdonképpen mindegy is, hiszen végül az én vételi ajánlatomat fogadta el a korábbi tulajdonos

– summázta az orgonaművész, aki a következő napokban két nagykoncertet is ad Magyarországon, mielőtt Mezőlakra utazik, hogy megkezdje a felújítást.

– Most is éppen a 27-ei koncertre készülök, vagyis éppen csak aludni járok haza a Művészetek Palotájából. Aztán 30-án Debrecenben adok még egy koncertet és ezt követően kezdek el foglalkozni a mezőlaki templommal. Szerencsére statikusan jó állapotban van, így a belső tér renoválása hamar megtörténhet. A polgármester úr nagy örömmel fogadta a terveimet és már egy remek brigádot is ajánlott a munkálatokhoz. A következő lépés az orgona beépítése lesz. Hatalmas szerencsémre éppen eladó egy Stuttgart-i templom meseszép orgonája, amit szeretnék megvásárolni és áthozatni Mezőlakra – nyilatkozta a Borsnak Varnus Xavér.