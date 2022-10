Vodkával békült Van Damme Árpa Attilával

Megannyi veszélyes filmbéli akciót forgatott már Árpa Attila, akit a filmes szakmában arról tartanak számon, mint az a színész, aki maga forgatja a rázós jeleneteket is. Azzal együtt, hogy a saját egészségét nem félti a színész, kíváncsiak voltunk, vajon miért nem használ kaszkadőrt.

Kaszkadőr nélkül Fotó: Facebook, Árpa Attila

– Valóban: ütött már el autó, lövöldöztem éles fegyverrel, és rúgott oldalba már világsztár is úgy, hogy összeestem – viccelte el a választ a színész, felfedve, melyik sztártól kapta azt a bizonyos „oldalast”.

– Jean-Claude Van Damme-mal, az én egyik gyerekkori legendámmal forgattam egy akciót, és a forgatáson odahívtak, hogy a sztár rajtam mutassa be az egyik keményebb rúgását. Én egy fejjel nagyobb, és egy fél méterrel szélesebb voltam nála.

Megrúgott, de azt nem mondták neki, hogy nincs rajtam a védőfelszerelés... úgyhogy tűrtem a fájdalmat. Akárhogy is, egy ilyen ikontól még azt sem veszem rossz néven, ha lerúgja a fejem

– mesélte Árpa, hozzátéve: Van Damme egy üveg elegáns vodkát küldött békéje jeléül, amikor megtudta, hogy védőmellény híján igencsak fájhatott a rúgás. Ezután a két színész között elindult egy jó baráti viszony.

Miután hasba rúgta, barátok lettek Van Damme-mal Fotó: Facebook, Árpa Attila

Nem igazán vigyázok a testemre, ez igaz, ugyanakkor többször sérültem már meg amerikai foci közben, mint filmforgatás alatt

– vallotta be a Borsnak Árpa, aki itt, az első amerikaifutball-csapat volt alapító-elnökeként, majd játékosaként töltött éveire gondolt. Hiszen az 50 éves színész most is mindent bevállal és esze ágában sincs visszább venni a tempóból.

– Azt tisztázzuk viszont: nem vagyok professzionális kaszkadőr, csak szeretem az éles helyzeteket, sőt, veszélyesnek mondható helyzeteket is vállaltam már be egy-egy szerep kedvéért. Fontos azonban, hogy nálam is van egy határ: a felkészültségen van a hangsúly, és nem egyedül döntöm el, hogy mit forgathatok le én, és mit nem. A Keresztanyuban kaszkadőr-koordinátor vagyok, és a stáb együtt dönti el, hogy a szereplő, legyek az akár én is, mit vállalhat be – szögezte le Árpa Attila, aki továbbra is játszik a Karinthy Színházban, de a Netflixes Utolsó királyságban is találkozhatunk vele.

Balázs Andi és Árpa Attila már évek óta nagy sikerrel játszák együtt a Tortúra című Stephen King darabot Fotó: Árpa Attila, Facebook

A „magyar Belmondo”

Árpa Attila elmondta, hogy gyerekként Jean Paul Belmondo olyan nagy hatással volt rá, hogy kollégái a magyar Belmondónak is nevezik őt olykor. Ám ez koránt sem bántó Árpának, hiszen Belmondo is arról volt híres, hogy kaszkadőr nélkül dolgozott, és bizony a bokacsontját, ujját és kezét is törte már el egy-egy akciójelenet forgatása közben.