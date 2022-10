Hoppá: Árpa Attila elárulta, milyen gúnynevet akasztottak rá

Vannak azok a színészek, akik imádják veszélyesen élni az életüket, mi több, egyenesen vakmerőek. A férfi színészeknek gyakran kell akciójeleneteket játszaniuk, ilyenkor nem árt, ha nem ijednek meg a saját árnyékuktól. Ha valami, az biztosan elmondható Árpa Attiláról, hogy kedveli az akciót mind az életében, mind pedig munkájában is. Árpa Attila a Borsnak elmondta, hogy gyerekként Jean-Paul Belmondo olyan nagy hatással volt rá, hogy kollégái a „magyar Belmondo”-nak is nevezik őt olykor. Ám ez korántsem bántó Árpának, hiszen Belmondo is arról volt híres, hogy kaszkadőr nélkül dolgozott, és volt, hogy a bokacsontját, ujját, és kezét is törte már el egy-egy akció jelenet forgatása közben.

A minap éppen kirakott a színész egy fotót, melyen a szokásos csibészség tényleg párosult egy kis Belmondós életérzéssel, és ezt a kommentelők is észrevették. Az idei Nagy Ő-nek egyébként a múlt héten éppen saját, kábítószerrel kapcsolatos tárgyalásán kellett részt vennie, így akcióban nincs hiány magánéletét tekintve sem.