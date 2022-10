Újabb botrány: Élő videóban drogozhatott az énekesnő

Madonna egy TikTok élő interjúban rengeteg embert megdöbbentett viselkedésével. Terri Joe, az alapvetően Istenhívő lány, aki rendszeresen vezeti az általa kitalált chat műsort, eleinte teljesen normálisan beszélgetett a világsztárral, amikor Madonna hirtelen egy kis üvegcsét vett elő, majd beleszippantott. A kommentelők többsége szerint biztosra vehető, hogy valamiféle drog lehetett a fiolában.

A kissé zavarba jött Terri rá is kérdezett a 64 éves énekesnőnél, hogy most tényleg úgynevezett „propper-t” használt-e, amire kitérő választ kapott. Az ilyen jellegű szerek használata természetesen tiltott, mivel a benne lévő méreganyagok halált is okozhatnak – írta meg a LadBible.

Not Madonna doing poppers on TikTok live 💀 pic.twitter.com/6qs07eH5It — Rap Alert ➐ (@rapalert1OO) October 27, 2022

Madonna nem először vállalta nyilvánosan, hogy szokott kábítószert fogyasztani, a 62. születésnapján, nagyobb mennyiségű marihuánával pózolt, amiről a közösségi-oldalára is feltöltött egy képet.