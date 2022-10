Új és visszatérő műsorokat jelentett be a TV2

Átfogó, a televíziós piac jelenlegi helyzetét és a TV2 Csoport eredményeit bemutató előadást tartott a Big Picture konferencián Fischer Gábor. A programigazgató a nézői szokások alakulásának bemutatása mellett ismertette a TV2 Csoport kiemelkedő eredményeit és komplexen beszélt a csatornacsalád programing stratégiájáról. Ennek részeként elárulta, milyen műsorok várják majd a nézőket a képernyők a következő időszakban.

Az idei évben kerül még képernyőre a The Bachelor - A Nagy Ő Árpa Attilával és 19 szerelemre vágyó hölggyel, valamint folytatódnak a celebek tanyasi kalandjai a Farm VIP legújabb évadában, és a Hal a tortán is visszatér, ezúttal a SuperTV2 képernyőjén.

Hamarosan jön a jól ismert formátumok újszerű feldolgozásának egyik zászlóshajója a Szerencsekerék, vandonatúj részekkel. Ezt a hullámot meglovagolva érkezik majd a Zsákbamacska, ami jelenleg is sikerrel fut az Egyesült Államokban.

2023-ban, több éves szünet után visszatér az Áll az alku, Gundel Takács Gáborral és a rejtélyes igazgatóval. Egy legendás formátum pedig újjászületik a TV2 képernyőjén: Stohl Andrással érkezik a Family Feud, aminek a gyártó cége az UFA Magyarország lesz.

Sztárgyerekek és szüleik játszanak majd Ördög Nórival a Vigyázat, gyerekkel vagyok! műsorában, és jövőre is lesz a sztárpárokat megizzasztó Drágám, add az életed!

Fikciós sorozat fronton is bővül a kínálat, a Nova TV Pure Love című napi sorozatának magyar adaptációja Hazatalálsz címmel érkezik a TV2-re. A klasszikus, történetalapú sorozat nagyon erős szereplőgárdával csábítja a képernyők elé a nézőket. A sorozatban fiatal tehetségek, népszerű színészek és legendás művészek is szerepet kapnak. A Hazatalálsz főszereplői Törőcsik Franciska, Hajmási Dávid, Jaskó Bálint , de fontos szerepet kap Nagy-Kálózy Eszter, Esztergályos Cecília, Csapó Virág, Ábel Anita, Lékai-Kiss Ramóna, Tóth Andi, valamint Jordán Tamás, Pindroch Csaba, Kamarás Iván és Kárász Zénó is. A sorozat különlegessége, hogy nem épített díszletben, hanem valós helyszíneken forgatják az epizódokat.

Idén tavasszal debütált a TV2 heti fikciós sorozata, a Pepe, címszerepben Mucsi Zoltánnal. A nézők hamar megkedvelték a dunaszéphelyi morcos pecsenyést, így 2023-ban érkezik a folytatás, a már jól ismert nagyszerű színészgárdával és vadonatúj szereplőkkel.

Ősszel és tavasszal is lesz zenés showműsor, tavasszal ismert énekesekkel érkezik a Sztárban Sztár legújabb évada, míg ősszel a feltörekvő tehetségeknek ad lehetőséget a Sztárban Sztár leszek! Jövőre ismét próbálkozhatnak a mindenre elszánt szakácsok a Séfek Séfe új évadában.

Végül, de nem utolsó sorban 2023-ban egy vadonatúj társkereső műsor is debütál a TV2 képernyőjén, a Married at first sight, ami több, mint 30 országban sikerrel futott és egy teljesen új megközelítésben valósítja meg a párkereső műsor formátumát.