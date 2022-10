Szeretné megmutatni családjának Magyarországot Facundo Arana

Csütörtökön derült ki, hogy Facundo Arana a zsűri tagjai között fog helyet foglalni, a TV2 Dancing with the Stars táncos show műsorában. A Vad angyal sztárjának is nagy meglepetés volt, hogy a TV2 meghívta és megtisztelve érzi magát, hogy részt vehet a tévécsatorna egyik legnagyobb programjában. Az argentin színésznek már most hiányozik a családja.

Sajnos nem tudtam magammal hozni őket, mert otthon is elkezdődött az iskola. Nagyon szeretném, hogy itt legyenek, talán a feleségem meglep, de a gyerekeknek otthon kell maradnia az oktatás végett. Azért érzem a kísértést, hogy megszakítsam a normát és idehozzam őket és megmutassam nekik Budapestet. Egyszer majd eljövünk, hogy ők is lássák ezt a gyönyörű országot, de most a munkára koncentrálok

– mesélte érdeklődésünkre Facundo Arana.

Fotó: Bors

Az iskola mellett a családjának más kötelezettsége is van, hiszen több állatról is gondoskodnak odahaza. Szülőként, amúgy a színész nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy megtanítsa gyermekeinek a a természet és az állatok tiszteletét.

– Egész életemben fontos volt számomra a természet és az állatok tisztelete. Három gyerek apukájaként feleségemmel úgy gondoljuk, hogy ha a gyerekek is megismerik az állatokat, akkor értékelik és érzik azt az időt, ami minden élőlénynek megadatott – mondta a Vad angyal Ivó-ja.

Fotó: Bors

Facundo otthon is nagyon sok hobbinak szenteli szabadidejét. Szörfözik, snowboardozik, siklóernyőzik és hegyet mászni is szokott. Magyarországon sem adja fel a sportolást, de nem engedheti meg magának, hogy Murphy törvénye érvényesüljön és lesérüljön.

– Talán, hogy ha sikerül, akkor egy siklóernyőzést azért kipróbálok. Hotel előtt is van egy gördeszka pálya, ami csábító, de nem engedhetem meg magamnak, hogy lesérüljek az nagyon nagy felelőtlenség lenne a részemről – fűzte hozzá Facundo Arana, aki izgatottan várja, hogy elinduljon a Dancing with the Stars.