Szem nem maradt szárazon: Csodálatos produkcióval lépett a színpadra Kökény Dani

Sam Smith gyönyörű dalával, a Stay with me-vel lépett színpadra Kökény Dani, aki az utolsó pillanatban, Kálóczi Réka sérülése miatt tért vissza a versenybe. A mesterek egyöntetűen elmondták a fiatal énekesnek, hogy megérdemli, hogy itt van, ezt pedig a maximális pontszámmal is nyomatékosították felé.

Fotó: Szabolcs László / Bors

Meghallgatták az imáidat, kitartottál, érezted, hogy neked itt kell lenni. Olyat adsz, ami átmossa az embert a rosszból. Nagyon jól utánoztál, CD-minőségben hallottuk, profi éneklés volt.

– mondta Tóth Gabi, akihez Köllő Babett is csatlakozott: mint mondta, nagyon örül, hogy Dani itt van a versenyben.

Kökény Dani jött és nyert: pontszámai alapján ő lett a napi győztes, így már biztos, hogy jövő héten is színpadra léphet.

Kökény Dani produkcióját itt tudod megnézni: