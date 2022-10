Botrányos szakítása után menyasszonyi ruhában kapták lencsevégre a TV2 sztárját

Mindössze öt hónap házasság után, tavaly novemberben döntött a válás mellett a TV2-n futó Dancing with the Stars egykori táncos sztárpárja, Stana Alexandra és Kötcse György. Az idei év elején pedig bombaként robbant a hír, miszerint végleg véget ért Horváth Gréta és Meggyes Dávid kapcsolata. Hogy a két szakítás az új szerelem miatt ért-e véget, azt azóta sem lehet biztosan tudni, Dávid és Alexandra azonban jelenleg is boldog párkapcsolatban élnek.

Sőt, könnyen lehet, hogy szerelmük szintet lépett, a csinos táncosnőt ugyanis félreérthetetlen öltözékben fotózták le.

A képsorokon jól látszik, hogy Alexandra egyenesen ragyog a boldogságtól, ráadásul fantasztikusan áll rajta a menyasszonyi ruha, amelyet egyelőre csak egy fotózás kedvéért viselt. Arról egyelőre nem tudni, hogy Dáviddal terveznek-e a közeljövőben esküvőt, az azonban bizonyos, hogy kapcsolatuk rendkívül erős: néhány hónap után összeköltöztek, sőt már a gyerekvállalás is szóba került köztük.

Alexandra és új táncospárja, Iván Bence már lázasan készülnek első fellépésükre, most szombaton este ugyanis elstartol a Dancing with the Stars vadonatúj évada a TV2 műsorán.