Hamar ráérzett a ritmusra a Dancing with the Stars kisembere

Stana Alexandra professzionális táncos és partnere, Iván Bence paralimpikon magabiztosnak és felkészültnek érzik magukat a TV2-n, október 8-án kezdődő Dancing with the Stars-ra. A próbáik nagyon jó hangulatban telnek, szerencsére gyorsan megtalálták a közös hangot. Így öröm volt számukra minden gyakorlással töltött nap.

Szerintem nagyon jól állunk, egyáltalán nem izgulunk. Inkább azt az adrenalinlöketet várjuk, amikor végre a parkettra léphetünk és megmutathatjuk a kemény munkánk eredményét

– kezdte Alexandra.

Fotó: TV2

Motivációban sincsen hiányuk, pontosan tudják, hogy a kitűzött céljaikhoz a kemény munkán át vezet az út. Mindketten már az első próbákon egyetértettek abban is, hogy teher alatt nő a pálma és a sok gyakorlás meghozza a gyümölcsét. Bence hamar ráérzett a ritmusra, ezért nem volt nehéz megtanulni a lépéseket, csak a formán kellett Szandrának csiszolnia, hogy partnere mozdulatai olyanok legyenek, amilyennek lennie kell majd a parketten.

Az első próbákon még izgultam, de hamar belerázódtam. Szandrának nem kellett nagyon sokszor megmutatnia a lépéseket, úgy érzem vizuális típusként könnyebben megtanultam a koreográfiát

– mondta Iván Bence. – Versenyzők vagyunk, pontosan tudjuk, hogy mit akarunk megmutatni a zsűrinek és a közönségnek – vette át a szót Alexandra.

Fotó: TV2

Már az első adásban szeretnék a lehető legjobb eredményt elérni. De Szandra át akarja adni azt a felszabadult, és önfeledt érzést Bencének, amikor a parketten elkápráztathatják a közönséget a közös táncukkal.

– Szeretnénk megmutatni, és visszaadni azt a hatalmas szeretetet, boldogságot, munkát, és jókedvet, amit mi is érzünk nap, mint nap – mondta a páros, akik egy hét múlva, október 8-án lépnek parkettre versenytársaikkal a Dancing with the Stars első adásában, amelyben a Vad angyal sztárja, Facundo Arana is szerepet vállal.