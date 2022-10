Sokkoló vallomás: Levetette melleit a 24 éves énekesnő

A 2010-es tehetségkutató verseny nagy felfedezettje egy operaáriákat előadó 12 éves kislány volt. Patrícia Janečková nemcsak a zsűrit, hanem a nézőket is elkápráztatta. Azóta felnőtt, sikeres operaénekes lett.

A Myron Színházban elénekelhette a West Side Story főszerepét, első országos turnéjára Karel Gott is elkísérte. Február elején arról érkezett hír, hogy az Ostravában élő Patríciának emlőrákja van. Egy ellenőrző vizsgálat gyanús eredménnyel zárult, majd a szövetminta kimutatta, hogy rosszindulatú a daganat. Az énekesnő emiatt lemondta fellépéseit, koncertjeit.

A fiatal szlovák énekesnő közösségi oldalán mindenről beszámolt. Először akkor szólalt meg, amikor megtudta a diagnózist, majd pedig akkor, amikor megkapta a 12. kemoterápiás kezelést. Elmondta, hogy még kettő vár rá, utána pedig a műtét. Mondja: próbál pozitívan gondolkodni.

Az augusztusi beavatkozás előtt ezt írta:

„Eljött a nap, amire fél évet vártam. Ma megműtenek. Tudom, hogy csak így gyógyulhatok meg. Ennek ellenére vannak aggályaim és félelmeim, de próbálom elhinni, hogy minden jól alakul, és hamarosan visszatérhetek a színpadra.”

Szavaiból érződik, hogy aggódik, ami természetes, mégis beszámol mindenről, azzal a céllal, hogy bátorítsa a hozzá hasonló fiatal lányokat, nőket. „A rák itt van köztünk, és itt is lesz. Bár úgy hittem, hogy a fiatalság egyenlő az egészséggel, tévedtem...” Egyébként az emlőrák kezelésének egyik módja az emlőeltávolítás, ez lehet részleges, amikor csak a daganat által érintett részt távolítják el (emlőmegtartó műtét), és lehet teljes, amikor az egész emlőt eltávolítják, ez a masztektómia. Akkor ajánlják, ha a daganat a mell méretéhez képest nagy, vagy ha több daganat is van a mellben. Teljes emlőeltávolítást végezhetnek megelőzés céljából is, ha az emlőrákra hajlamosító genetikai mutáció (BRCA-génmutáció, családi halmozódás) igazolt.

Patrícia a műtétet követően újra jelentkezett közösségi oldalán. Meglepő, hogy nemcsak a kemoterápiát követő fotókat tette közzé, amelyeken látni, hogy elveszítette szép hosszú haját, hanem a masztektómia utáni felvételeket is megosztotta követőivel. Előbb fáslival bekötözve fekszik az ágyon, egy hónappal később pedig a kigombolt blúza mögül kilátszanak a varratok.