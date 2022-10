Oszter Sándor halála után tolvajok lepték el a birtokot: ”Hiába fognak el egyet, van még 50 másik”

A Bors megkereste Oszter Alexandrát, miután a színésznő a közösségi oldalán tett közzé néhány fotót arról, hogy a fűtési szezon közeledtével és az energiaárak nagymértékű emelkedésével megugrott a törvényszegők száma is, akik szemrebbenés nélkül kivágják a diósjenői birtokon álló fákat.

A színésznő és férje közösen vezetik a farmot és sajnos egyre gyakrabban szembesülnek a tolvajok után hagyott károkkal, akik ellen nem igazán van olyan megoldás, ami hosszú távon megakadályozná a falopást.

– Kimentünk a rendőrökkel a helyszínre és beszéltem a környező erdőgazdákkal is, hogy ők mit tudnak tenni az ügy érdekében. Úgy fogalmaztak, hogy ez egy nagyon nehéz, mert hiába fognak el egyet, van még 50 másik

– kezdte a Borsnak Alexandra, aki azzal folytatta, mit tudnak tenni annak érdekében, hogy megnehezítsék a tolvajok dolgát.

– Nagyon nehéz megállítani őket, csak az a megoldás, ha tetten érjük őket. A védekezés vadkamerákkal működik és folyamatosan ellenőrizni kell az erdőt. Kérdés, hogy ezt egy 40 hektáros területen hogyan lehet megtenni, minden fa mellé nem állíthatunk embert. Két tölgyfát vágtak ki és a legborzasztóbb az, hogy nem a mellette lévő kidőlteket vitték el, hanem a frisseket vágták ki, ezzel 200 ezer forintnyi kárt okoztak – magyarázza a színésznő.

– Édesapám is sokat küszködött ezzel, ő szinte hetente járt be a kapitányságra. Volt, akit sikerült elkapni. Ilyenkor lefoglalják az illető motorosfűrészét, de ez nem állítja meg, mert lop magának egy másikat. Kézifűrészeket is rendszeresen találunk az erdőben egy-egy fának támasztva, ezzel jelölik meg a kivágandó fákat. Vannak embereink, akiket még édesapám kezdett alkalmazni és itt van a párom is, aki folyamatosan ellenőrzi az erdőt, de nincs mese, fokozottabban kell ezt megtenni. Ez várható volt és sajnos az is, hogy egyre rosszabb lesz – fűzte hozzá Alexandra.