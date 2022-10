Opitz Barbi ismét ragyog a boldogságtól, megmutatta, hogy ki rabolta el a szívet

Ahogy mi is megírtuk, az énekesnő igazán nehéz időszakon van túl. Volt barátja meztelen felvételeket tett közzé Barbiról, amik bejárták az internetet. Barátai szerint jól viselte a történteket, és bíznak benne, hogy valóban sikerül feldolgoznia a bosszúpornó okozta sérüléseket. Új párját eddig nem nagyon mutatta meg a nyilvánosságnak, néha egy-egy Instagram-fotón szerepelt, ám most már videóban is láthatjuk a párost.

Barbi a TikTokra töltött fel több felvételt, melyen menedzser barátjával látható. Az egészen biztos, hogy odáig vannak egymásért a fiatalok, ráadásul Barbi rajongói is elfogadták az énekesnő választottját.