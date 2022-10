Nem hiszed el, kivel hagyta el az országot Bochkor Gábor

Nagyon meglepődtek hétfő reggel a Retro Rádió hallgatói, ugyanis nem élő adással jelentkezett a Bochkor ébresztő show. Helyette Best of műsorral szórakoztatták a hallgatókat. Mint kiderült, a rádiós éppen Spanyolország egyik legromantikusabb üdülőhelyén, Alicantéban tölt néhány napot.

Nem is egyedül, de most nem egy rejtélyes hölgy társaságában, hiába örülnének már rajongói. Amióta szakítottak négy éve lánya édesanyjával, a műsorvezetőnek csak futó kapcsolatai voltak, például a Survivor-szereplő Demeter Alexandrával. De az igaz szerelem még várat magára, addig is a barátaival utazgat. Most például a Tankcsapda dobosával, Fejes Tamással. Mint ismert, a debreceni rockbanda tagjai és Bochkor Gábor régóta nagyon jó kapcsolatot ápolnak, munkán kívül is összejárnak. A népszerű dobos és a rádiós most a spanyol Riviéráról jelentkezett be együtt.