Most jött a hír: szereplőcsere lesz Sztárban Sztár leszek! műsorában, ennek sokan örülni fognak

Váratlan fordulat a Sztárban Sztár leszek! műsorában! Ahogy arról korábban beszámoltunk, Kálóczi Réka súlyos balesetet szenvedett a hét elején a táncpróbán. Mentőt kellett hívni hozzá, orvosai olyan komolynak látták a sérülést, hogy műtőbe tolták a tehetséget. Sokáig bizonytalan volt, hogy folytathatja-e így a műsort. Most eldőlt a sorsa: sajnos nem léphet színpadra a vasárnapi élő show-ban.

Mentőt kellett hívni Rékához, a sérülése olyan súlyos volt, hogy azóta meg is műtötték. Fotó: TV2

Az is kiderült, hogy nem marad foghíjas Pápai Joci csapata, a döntésnek sok néző nagy örülhet, ugyanis a közönségkedvenc Kökény Dani érkezik vissza a stúdióba. A nehéz sorsú fiatal a zsűrit és a közönséget is meghatotta hányatott élettörténetével, és persze gyönyörű hangjáért is odavoltak.

A mindössze 17 éves Dani szülei nélkül nőtt fel: egyiptomi származású apja még a születése előtt felszívódott, anyja pedig egyéves korában mondott le róla. Ezért nagyszülei nevelték fel, ám rossz anyagi körülményeik miatt kilakoltatták őket, a nehéz helyzet pedig elszakíthatja őket is egymástól.

Dani műsorbeli sorsáról Pápai Joci döntött: úgy határozott, nem viszi magával az élőshow-ba a fiút, amivel igencsak kivívta magának zsűritársai és a közönség haragját.

Hogy hogyan reagálnak majd az újratalálkozásra, az a jövő zenéje.