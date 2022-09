Kilakoltatják a Sztárban sztár leszek! 17 éves versenyzőjét, akit eldobtak a szülei

Anyagi nehézség most is jelen van az életünkben. Nagyapám rokkant beteg, ő nem tud dolgozni, ezért a nagymamám dolgozott egyedül, én meg iskolába járok és így nem tudtuk biztosítani a lakbért. Igazából ez annyit jelent, hogy el kell hagynunk azt a lakást, amiben most már 17 éve élünk. Ki fognak lakoltatni a lakásból nemsokára