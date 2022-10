Majka: Bármilyen segítséget is kapj, azt ki kell használni!

Szombaton tartják a Yettel Stage 5G koncertet a fővárosi Szabadság téren, ahol ismert zenészek együtt lépek színpadra feltörekvő tehetségekkel. A fellépők között lesz Majka, a Margaret Island, a Punnany Massif, valamint Perrin, Kacaj és a The Pontiac. A kezdeményezés célja, hogy lendületet adjon ezeknek a kezdő zenekaroknak. Majka ezúttal egy korábbi vendégzenekart, a Perrin formációt vette pártfogásába.

Befutott és feltörekvő csapatoké lesz közösen a színpad Fotó: Máté Krisztián / Bors

– Mindegy, hogy tehetségkutató műsor, reality show, ahonnan én is jövök vagy odafigyelés.

Bármilyen segítséget kapnak az emberek az életben, azt ki kell használni.

Nem biztos, hogy rossz dolog ezeknek a tehetségeknek, ha ismert előadók felhívják a rajongók figyelmét rájuk. A segítő jobb még inkább olaj arra a bizonyos tűzre, ami ezekben a zenekarokban van – hangsúlyozta Majka, aki arra is visszaemlékezett, hogyan jutott addig, hogy elismerjék és egy egész ország a dalait dúdolja.

Majka szerint egyálalán nem szégyen használni a kapott segítséget. Sőt! Fotó: Máté Krisztián / Bors

– Nekem is volt egy jump startom, még 8-10 évvel ezelőtt, amikor ismert voltam, de csak utána jött egy még nagyobb ugrás, amikor végre elismert énekes lettem. Ezért is tartom fontosnak, hogy felhívjam a figyelmet a feltörekvő zenekarokra, mint amilyen a Perrin is. A Budapest Parkban léptek fel előttünk, és elképedve néztük, mennyire jók voltak. A színpad mögött jót beszélgettünk egymással. Azért gondolom, hogy a Perrin megérdemli a támogatás, mert egy olyan műfajban zenél, ami szinte feledésbe merült. Pont az előbb említett koncert után pár héttel jött a megkeresés a Yetteltől, és egyből a Perrin jutott az eszünkbe. Nagy lehetőség, hogy tudtunk segíteni – fűzte hozzá Majka.