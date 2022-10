Korhatáros fotóval köszöntötte Majka a szülinapos Köllő Babettet – fotó

A Sztárban Sztár leszek! negyedik élő adása egyben egy jeles dátum is: ma ünnepli születésnapját Köllő Babett. A mesterek már a műsor elején felköszöntötték a csinos ítészt, de a pontozások során is vajszívűbben értékelnek. Babett kapott egy gyönyörű csokor virágot és tortát is,

Majka azonban egy olyan ajándékot húzott elő az asztala alól, ami garantáltan emlékezetessé tette ezt a napot.

A bekeretezett fotón ugyanis Babett látható, amint a színpadon terpeszt egy hatalmasat.

Ez az én kedvenc mozdulatom! Akkor készült ez a fotó, amikor Babett végképp belopta magát a szívembe, amikor megmutatta ennek az országnak és ennek a világnak, hogy hogyan is néz ki a magyar muffkerék!

– fűzte hozzá Majka.