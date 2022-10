Kártérítést követel Miló Viki

Minden második napon küldök a légitársaságnak e-mailt és próbálom az ügyfélszolgálatot is elérni. De semmi válasz nem érkezett, még egy automatikus üzenet sem, hogy fogadták a panaszomat. Most azokat az embereket keresem, akik szintén azon a München-Madrid járaton voltak, amelyiken én vagy hasonló történt velük. Így akkor együtt léphetnénk fel a társaság ellen és jogi úton is nagyobb lehetne az esélyünk. Sajnos a perköltségek is olyan hatalmasak, hogy egyedül nem is bírnám kifizetni