Iván Bencére rátalált a szerelem: Élő adásban szólta el magát

A paralimpikonnak sok nehézséget kellett leküzdenie élete során, 14 évesen azonban rátalált az úszásra, ami megváltoztatta az életét. A Dancing with the Stars versenyzője, aki hatalmas eredményeket ért el úszásban, most a táncparketten is tarol Stana Alexandrával az oldalán. Bence a kisfilméjében elmondta, hogy nagyon tetszik neki valaki, de még nem merte elmondani az érzéseit. Stana Alexandra egyből faggatni kezdte táncpartnerét,és biztosította, hogy rá mindenben számíthat.

Kedves, vidám, lehet vele viccelődni, de lehet vele beszélgetni az érzelmes témákról is

- mesélte Bence, majd hozzá tette, hogy a műsortól és Stana Alexandrától rengeteg önbizalmat kapott, és ezek után oda mer állni a lány elé, hogy elmondja többet érezz iránta, mint barátság.