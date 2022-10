Horror Mexikóban: meg akarták ölni Gabriela Spanic ikertestvérét

A Dancing with the Stars első évada alatt Budapesten élő Gabriela Spanic könnyes szemmel jelentette be az Instagramon, hogy megtámadták imádott ikertestvérét, Daniela Spanicot. A sokkoló eset Mexikóvárosban történt a nyílt utcán, az elkövető pedig egy egyelőre ismeretlen férfi. A Paula és Paulina sztárja biztos benne, hogy a testvérével végezni akartak, sőt, azt is sejteni véli, ki állhat a dolog mögött!

Danielát meg akarták ölni, ez egy nőgyilkossági kísérlet volt. Én biztos vagyok ebben, bár korábban sokan azt is kétségbe vonták, hogy annak idején meg akartak mérgezni. A testvéremet és engem is sokat bántottak, kimerültek és fáradtak vagyunk

– panaszolta Spanic, aki szerint nem kizárt, hogy a dolog mögött Daniela exférje, Ademar Nahum áll, hiszen ő rendelte a sofőrt Danielának, azaz csak ő tudta, hol tartózkodik pontosan a későbbi áldozat.

Elegem van az igazságtalanságból és a nők elleni erőszakból

– kelt ki magából a telenovellák sztárja.

Az eset után Daniela természetesen azonnal panaszt tett a rendőrségen, remélve, hogy hamarosan letartóztatják az elkövetőt. Ezt később a menedzsere, Rodrigo Fragoso is megerősítette a Twitteren.

Daniela egyébként 2008-as stroke-ja után teljesen visszavonult a nyilvános szerepléstől, csak az egészségére szeretett volna koncentrálni. A rajongók most nem győzik vigasztalni és támogatni a híres testvérpárt, akik bíznak abban, hogy a rendőrség minél hamarabb elkapja az elkövetőt - írja a spanyol tiempox.com.

