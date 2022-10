Hatalmas átalakuláson ment keresztül Lotfi Begi

A napokban adták át a Just Clear Fitness és Életmód díjakat, ahol többek között Lotfi Begit is kitüntették az Év legfittebb dj-e díjával. Nem is csoda, hogy megkapta, hiszen több mint 20 kilót dobott le magáról. Valamint nagyon hálás az edzőjének és feleségének is, aki sokat kérlelte szerelmét az életmódváltásra. A lemezlovas közösségi oldalán is megosztotta rajongóival az örömét.

„Ha valaki azt mondja nekem egy évvel ezelőtt, hogy egy ilyen rendezvényen díjazott leszek, tuti hogy kinevetem. Tegnap este a Just Clear Fitness és Életmód gálán a legfittebb dj-nek járó díjat vehettem át.

Biztos vagyok benne, hogy van nálam fittebb vagy jobban "kigyúrt" dj, de jelen esetben a döntőbizottság a látványos változást (-20kg) és életmódváltást díjazta. Nagyon örülök ennek a szakmai visszajelzésnek, mert a neheze még csak most jön, és ez kellő motivációt ad a folytatáshoz. Köszönet Marton Gerinek, aki hétről hétre segít a fejlődésben, és olyan edzéstervet talált ki, amivel nem vette el a kedvemet a mozgástól, és óriási nagy köszönet a feleségemnek, akinek az unszolására (később már nem hagyott más választási lehetőséget) vágtam bele az életmódváltásba!

”

Többen a kommentek között is gratuláltak és további sok sikert kívántak neki a céljai elérésében.