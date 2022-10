Ezt kipróbáltuk, nem sikerült: Kaly Rolandon kifogott a tánc

Kaly Roland nagy fába vágta a fejszéjét azzal, hogy táncra perdült a Sztárban sztár leszek! második élő adásában Jason Derulo bőrébe bújva. Sajnos mestere, Majka is beismerte, hogy ezt most benézték, és sajnos nem úgy sikerült a dolog, ahogy kellet volna, és az egyébként rendkívül tehetséges Roland annyira koncentrált a mozdulatokra, amiket nem tudott magáénak érezni, hogy nem igazán érkezett meg a dalba. Sőt, Kusturicát is emlegették, ugyanis több pillanatban inkább bohókás volt, mintsem csábító.

Nem igazán tudott azonosulni a karakterrel Roli, amit a mesterek is azonnal észrevettek Fotó: Máté Krisztián

Ezt kipróbáltuk. Nem sikerült

– összegezte Majka, hozzátéve: legközelebb már nem erőltetik az erdélyi énekesnél a táncot.

Roli végül 23 pontot kapott a mesterektől.