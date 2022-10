Még igazán el sem kezdődött a Sztárban sztár leszek! második adása, máris túl vagyunk az első komoly beszóláson. Tilla ugyanis feltette a kérdést Köllő Babett szexi szettjét látva, hogy akkor most kinek is öltözött be a színésznő, amire Majka reflexből rávágta:

Cardi B pornós verziójának!

Ezt a beszólást aligha lehet überelni a mai nap folyamán. Vagy mégis?

Majka szerint Köllő Babett a balhés rapper felnőttfilmes verziójának öltözött Fotó: Máté Krisztián