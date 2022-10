Fodrászként keresi a kenyerét a Sztárban sztár leszek! énekese

Kaly Roland bár Erdélyben szép karriert épített fel, abból nem csinál titkot, hogy a Sztárban sztár leszek!-kel szeretne még nagyobb ismertségre szert tenni. A 23 éves énekes három évvel ezelőtt alapította meg KáeR ft. Kapriccio nevet viselő formációját zenésztársával, amivel a siker sem maradt el, de nem elégszik meg ennyivel, a határ a csillagos ég. Míg hétvégén járja a fesztiválokat, a falunapokat és a különböző rendezvényeket, a hétköznapon vállalkozó, civil munkát végez Kézdivásárhelyen, ugyanis fodrászként dolgozik.

– Sok fenékbe billentés kellett apától, mire elértem oda, hogy megnyitottam a szalont. Miután megszereztem a szakmát, mindig találtam kifogást, hogy miért ne kezdjek el benne dolgozni. Sokáig nem tudtam abba belegondolni, hogy pénz kell elkérnem a munkámért, főleg, mert korábban ingyen vágtam a haverok haját – kezdte a Borsnak, majd elárulta, egy év telt el, mire megtette az első lépést, és keresett egy helyet, ahol vállalkozását elindíthatja.

Sokan nem hinnék, de az énekes kiváló fodrász is Fotó: Máté Krisztián

– Némi keresgélés után találtunk egy kis kiadó helyet, pár hét alatt szépen átalakítottuk szalonná, és most már három éve űzöm vállalkozóként. Nagyon furcsa volt beleszokni, hogy könyvelőt, számlákat, adót kell fizetnem, hiszen előtte ezeket a dolgokat sosem én intéztem. Apa és anya mindig biztonságot nyújtott számomra, ez egy teljesen új helyzet volt – mondta, majd hozzáfűzte, sikerült kialakítani úgy az életét, hogy a munka és a zene egyensúlyba kerüljön. Azt nem tudni, meddig jut el a műsorban, de átmenetileg szünetelteti az üzleti tevékenységét.

– Szeretek bejárni és dolgozni, de igyekszem úgy csoportosítani a vendégeimet, hogy mellette a zenével is tudjak foglalkozni, erre kellenek a szabadnapok. A vendégeim is nagyon támogatnak, és most, hogy egy időre bezártam a szalont, ezt is megértik és szurkolnak nekem – mesélte a fiatal zenész, aki már gőzerővel készül vasárnapra, a második élő show-ra.