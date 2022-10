Értetlenül állunk a tegnap este történtek előtt – Rubint Réka reagált a kiesésére

Hatalmas elánnal vette kezdetét a Dancing with the Stars harmadik évada. A mezőny még erősebb, még látványosabb és még izgalmasabb. A zsűri szavazatai alapján Csobot Adéllék voltak a legjobbak, lehengerlő volt, amit parkettre vittek, és sok nézői vélemény szerint már most biztos helyük lehet a döntőben. A veszélyzónába Rubint Réka és Andrei Mangara, illetve Berki Mazsi és Bonyhádi Ferenc kerültek, végül Rékáék búcsúztak a versenytől. Kiesésük hírét nagyon rosszul fogadták a rajongók, ám most Réka is reagált.

"Drága Alakreformosok! Kedves Dancing with the Stars nézők!

Rengeteg pozitív, támogató üzenetet kaptam, kapunk, amit nagyon köszönünk.

Higgyétek el, hogy épp olyan értetlenül állunk a tegnap este történtek előtt, mint Ti!

De! Azt tudnotok kell, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban egy csodálatos emberen, @andreimangra -n keresztül megismerhettem egy számomra eddig ismeretlen világot, a tánc világát , amely rengeteg kiskaput kinyitott bennem. Azért élem ezt meg csodaként, mert az egész életünk egy lehetőség a fejlődésre. Testileg és lelkileg is. Mivel hiszem és tudom, h minden okkal történik az elmúlt időszak azt is megmutatta, hogy a mi találkozásunk sem volt véletlen. Azt csak mi ketten tudjuk, hogy milyen különleges felismerést és fejlődést hoztunk egymás életébe. @andreimangra mindennél jobban fáj, ami történt, de egyet megígérek! Soha nem hagylak magadra! Köszönöm Neked mindent!!! A mi utunk, csak most kezdődik igazán, de erről majd holnap reggel a Mokkában részletesebben beszélünk. Egyet viszont tudnotok kell! Engem 15 évesen a testnevelő tanárom genetikai selejtnek nevezett. Ez a “motiváló” megjegyzés juttatott el odáig, ahol ma tartok. Mert az alázat, kitartás, energia, lendület, szeretet utat tör és semmi nem állhat az útjába! Csak az ember egója tud összeomlani ,mert az egó mindig akar valamit! Engem nemesebb cél vezérelt most is és úgy tűnik, hogy ezt más úton kell megmutatnunk! A tánc megnyitott bennem egy csodálatos kaput, amit meg fogok mutatni és tanítani a Nőknek … mert bár írják, h megosztó vagyok, de a miértre, soha nem kapok választ. Tudjátok, hogy miért?! Mert nincs! Az nem válasz, hogy 20 éve házasságban, hű Társa és támasza vagyok a férjemnek, 3 gyermek Édesanyja, reggeltől-estig dolgozom, járom az országot, segítek ahol és akinek csak tudok, mindig csak ADOK, nem tudok akkora hotelt, csarnokot bérelni ahová beférne annyi ember, mint amennyi jelentkezik! Bizony! Ez a megosztás oka. A kitartás és a hozzá társuló siker. Mert más nincs. Ez vagyok én és ha a feje tetejére áll a világ, ez is maradok. Sokszor állított már az élet a szőnyeg szélére, de kislábujjal is megkapaszkodtam és megálltam a helyem, bármikor, amikor kellett. Ennek köszönhetem azt, aki ma vagyok. Összetörhetetlen. És ha a tesitanárom egyetlen mondata ilyen magasságokba repített, akkor gondolhatjátok, hogy mi fog történni a tegnap este után. Imádni fogjátok!"

– írta hosszú posztjában Réka.