Drámai percek a stúdióban: Ők a Dancing with the Stars újabb kiesői

Hét páros küzdött azért szombat este, hogy megnyerhesse a Dancing with the Stars műsorát. Vavra Bence, Somhegyi Krisztián, Berki Mazsi, Pap Dorci, Iván Bence, Kökény Attila és Csobot Adél párjaikkal együtt mindent megtettek, hogy lenyűgözzék a zsűrit és a közönséget is.

A zsűri szavazatai alapján Csobot Adéllék voltak a legjobbak, lehengerlő volt, amit parkettre vittek, és sok nézői vélemény szerint biztos helyük lehet a döntőben. Rajtuk kívül is voltak még erős produkciók, például Pap Dorciék, vagy, Somhegyi Krisztiánnék.

A nézők úgy döntöttek, hogy Vavra Bence és Lissák Laura valamint Berki Mazsi és Bonyhádi Ferenc kerüljön a veszélyzónába. Végül Berki Mazsinak és Bonyhádi Ferencnek kell távoznia a műsorból.