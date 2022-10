Berki Mazsi kiesése után nem jelent meg a TV2 stúdiójában

Igazából rengeteg üzentet kapta a hétvége folyamán és ami legcsodálatosabb érzés volt, hogy rengeteg nő és édesanya írt nekem, hogy hálásak nekem, hogy látták ezt az erőt bennem, és sokszor belőlem merítenek, és én motiválom őket és, hogy ezért nagyon hálásak. Az élő műsor során is volt két hölgy, az egyikőjük pár könnycseppet is ejtett, és én is meghatódtam, hogy őszinte legyek, mert számomra néha hihetetlen, hogy ezzel az erővel motivációval, ahogy én előre nézek, ahogy én élek másokat is tudok motiválni