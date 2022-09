Berki Krisztián gyászoló édesanyjánál betelt a pohár: Mazsi botrányhős akar lenni

Forrnak az indulatok Berki Krisztián szüleiben, akik mást sem látnak hetek óta, minthogy Mazsi a budapesti éjszakában járt egy férfivel, luxus dzsippel furikázik, és a reptérre kíséri a titokzatos lovagját. Teszi ezt úgy, hogy még meg sem száradtak a virágok a volt férje sírján….

– Senki sem akarja, hogy élete végégig egyedül legyen, de az, amit művel, bicskanyitogató!

– mondta indulatos hangon Krisztián édesanyja, Júlia asszony, majd így folytatta: – Sokszor én szégyenlem magam, ahogy megyek az utcán és látom az emberek tekintetében a sajnálatot irányomban… A szívem megszakad! Ez a nő úgy viselkedik, mintha Krisztián soha nem létezett volna. A fiam sírján még meg sem száradtak a virágok….

Mazsi egyre gyakrabban jelenik meg egy férfi oldalán Fotó: TV2

Mazsi már a nyáron furcsán viselkedett

A gyászoló édesanya döbbenten figyeli Mazsi viselkedését, ami nem most változott meg egyébként:

– Jól éreztem én már akkor is, amikor utoljára találkoztunk, hogy nem stimmel valami – folytatta Júlia – A nyáron, azt hiszem júliusban voltam utoljára náluk, az unokámat látogattam meg, Mazsi pedig nagyon furcsán viselkedett… azt éreztem, hogy végig azon gondolkodik, hogy bárcsak ne lennék ott. Már régen máshol járt az esze, nem a régi családján, az biztos! De nem baj – tette hozzá – majd az Isten teszi a dolgát. Az biztos, hogy nem maradhat büntetlenül, hogy Krisztián családjával együtt mindenkit provokál ebben az országban. Mert, hogy direkt csinálja afelől senkinek se legyen kétsége.

Régen boldog párnak tűntek Fotó: Keresztesi Balázs

Botrányhős akar lenni

Berki Krisztián édesanyjánál most érezhetően betelt a pohár. A gyászoló édesanya szerint Mazsi provokatív viselkedése előre megtervezett, amivel célja van.

– Én sokat gondolkodtam azon, hogy miért csinálja ezt. Ha szerelmes is lett, akkor az lenne az észszerű, ha bujkálna nem?

– kérdezi, majd meg is válaszolja a magának – Azért csinálja nyilvánosan, mert ugyanaz akar lenni, mint a fiam volt: botrányhős. Nem kérdés, hogy Krisztián is az volt, ebből élt, nem is olyan rosszul. Mazsi a fiam helyébe akar lépni, ezen dolgozik már egy ideje. Csak azt felejti el, hogy van két nagy különbség közte, és a fiam között. Krisztián egyéniség volt és bár nyereséget remélt, sosem gázolt volna át senkin.

Krisztián és az édesanyja Fotó: Facebook

Exkluzív fotók! Berki Mazsi mégsem utazott külföldre

A Bors a táncpróba helyszínén kapta lencsevégre Berki Mazsit, aki mégsem utazott szerelmével külföldre. Személyesen szerettük volna tőle megkérdezni, hogy mit gondol arról, amit a volt anyósa mond róla. Nem volt könnyű a közelébe férkőzni, hiszen állandóan mozgásban van. Az egyik napilap olvasóriportere vasárnap készített egy fotót a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ahol kislányával és a titokzatos szerelmével tartózkodott. Feltételezések szerint Mazsiék külföldre utaztak egy közös nyaralásra, ráadásul már nem is először. Most azonban úgy tűnik, túl rövidre sikerült a külföldi pihenés, vagy pedig el sem utazott Mazsi. Már csak azért sem, mert gőzerővel készült a Dancing with the Stars műsorra, ami komoly felkészülést igényel, így a próbák elengedhetetlenek számára.

Információnk szerint a felkészülések egy 13. kerületi stúdióban zajlanak. A Bors a helyszínre érkezve pillantotta meg az épület előtt várakozó luxusjárgányt, amivel Mazsi egy ideje jár. Várakozásunk sikerrel járt, mert néhány perc múlva az özvegy is feltűnt, de hiába tettük fel neki a kérdéseinket, beült az autóba, és elhajtott.

Nem hajlandó beszélni a magánéletéről, amit egyébként nyilvánosan él.... Fotó: Bors