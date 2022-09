Berki Mazsi: Vannak napok, amikor könnyebb, és van, hogy szétszakad a szívem

Berki Renáta Mazsi harmincéves korára rengeteg élettapasztalatot gyűjtött – nem csak pozitívakat. Nagy megpróbáltatásoknak van kitéve az elmúlt hónapokban, de szüntelen keresi a gyógyulást. Az élet történéseit igyekszik éretten, bölcsességgel kezelni. A kislánya, Emma miatt tartania kell magát, ahogy az előtte álló felkészülésben is helyt kell állnia a Dancing with the Stars-ban.

– Vannak napok, amikor könnyebb, és van, hogy szétszakad a szívem. Ez egy nehéz folyamat. Ahhoz, hogy helyt tudjak állni ebben a műsorban, nagyon össze kell szednem magam. Eddig is rendszerorientált voltam, de most még rendszerezettebbnek kell lennem. Minden percem ki van számolva, de nem bánom, mert alapvetően szorgalmas ember vagyok. A jövő most nem számít. A jelenre figyelek, és hiszem, hogy ha ezt jól teszem, akkor az jót hoz a jövőben – kezdte a hot!-nak Mazsi.

A fiatal édesanya gyászterapeutához fordult, aki különböző eszközökkel segít feldolgozni a feldolgozhatatlant.

– Nem is az eszköz számít, hanem az ember. Meghallgat, és ezáltal ki tudom tenni mindazt, ami belül fájdalmas. Úgy érzem, hogy a gyász folyamatának több állomása van, de nehéz még erről beszélni.

„Ha akarod, ha nem, gyógyítja a lelked”

Sokan támadták amiatt, hogy pár hónappal a férje halála után Balira utazott. Ott is a megnyugvást, a békét kereste. Az istenek szigetén magába szívott egy másfajta életfelfogást.

– Azt hiszem, az emberekben egészen más él Baliról, mint amilyen valójában. Ezt innen el sem lehet képzelni. Balinak sok rétege van; ott lakik a Földanya, és az ő energiája, ha akarod, ha nem, gyógyítja a lelked. A természet és az ott élő emberek még őrzik a boldogság esszenciáját – folytatta.

Szerencsére itthon is sok olyan ember veszi körül, akikben őszintén megbízhat.

– Többen vannak, mint reméltem. A családomra, a barátaimra mindig, minden helyzetben számíthatok. Ezenfelül van két csodálatos nő az életemben: a pótanyám, Feller Adrienne és Nagy Anna jógaoktató, akik rengeteget segítettek nekem az elmúlt időszakban. Nem tudok elég hálás lenni nekik. Akiknek pedig minden körülmények között ki tudom önteni a szívem, az a testvérem és az anyukám – tette hozzá meghatódva.

„Emma a legjobbat hozta mindkettőnkből”

Hogy mi az, amiből erőt tud meríteni, ami feltölti a mindennapokban, arra is egyértelmű a válasza.

– Emma és most hozzá jött a tánc. Emma nagyon különleges emberke. A legjobbat hozta mindkettőnkből. Ez is annyira szép szimbólum! Ahogy az is, ahogyan bekerültem a műsorba, hiszen egy életet kérő lélek adott most helyet nekem – folytatta elgondolkodva.

A tánc Krisztiánra is emlékezteti, hiszen annak idején együtt is jártak táncórákra.

– Sokszor eszembe jut Krisztián, de nem csak a tánc okán. Ha a kislányunkra nézek, akkor magunkat látom benne. Szeretettel gondolok Krisztiánra. Voltak vitáink, de ez már nem számít. Az idő mindent átalakít: a nehézség elhalványul, a jó felerősödik. A mosolyom mögött sokszor fájdalom lapul, de már vannak pillanatok, amik könnyebbek. Nagy lélekutazás ez nekem. Sok aspektusát élem meg most a létezésemnek. Egy nőnek annyi mindent kell kibírnia és annyi helyzetben kell helytállnia… Nehéz a veszteséggel szembenézni, és a legnehezebb az élet hirtelensége. És mit tudsz tenni? Folytatni. Legkevésbé összeroppanni. Na de ehhez lélekjelenlét kell, hogy ne azon tűnődj, aminek vége, hanem arra gondolj és azt cselekedd meg, amiben és ahol éppen vagy. Belevágtam ebbe a táncba, és nem is tudtam, hogy ilyen jó lesz ez nekem. Érzem, ahogy minden mozdulattal egyre könnyebb leszek, ahogy rétegről rétegre oldódik ki belőlem az a rengeteg feszültség, ami nemcsak a lelkemet zárta be, de a testemet is megkötötte. Hogy is mondták a régiek? „Ha változik a világ, egy pillanatra megállunk, nagy levegőt veszünk, újra megkeressük az útirányt, és haladunk tovább.” Azért veszteség nem csak engem ért, és az élet másnál is megy tovább. Mert a nap felkel, és a változás az élet része.