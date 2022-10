Berki Mazsi és partnere őszintén mesélt kapcsolatukról: „Megbízok benne”

Nagyon sok pletyka terjeng Berki Mazsiról, aki továbbra sem erősítette meg, van-e új kapcsolata. A pletykák szerint hónapok óta együtt van egy sikeres üzletemberrel, ami miatt sokan támadják őt, mivel pár hónapja hunyt el a férje.

Berki Mazsi egyre boldogabbnak és kiegyensúlyozottabbnak tűnik, szerencsére nincsenek rá komoly hatással az őt ért támadások.

Mazsi a Dancing with the Stars nagy rajtja előtt adott interjút, táncpartnerével, Bonyhádi Ferenccel, ahol a kapcsolatuk alakulásáról is szó is esett.

Én egy nagyon közvetlen ember vagyok, és nagyon kevés embert engedek be az életemben, viszont Ferit már elkezdtem beengedni, ami nálam nagy szó, és megbízok benne.

Berki Mazsi elárulta, hogy még mindig van olyan pillanat, amikor sír vagy kiborul a médiától, de ezeket a pillanatokat nyilván nem mutatja meg. Mazsi táncpartnere elmondta, hogy a közös munka, barátság szövődött már, és mindenben támogatják egymást.