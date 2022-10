Most kaptuk a lesújtó hírt: tragikus autóbalesetben meghalt a tehetségkutató sztárja

Az American Idol versenyzője, Willie Spence mindössze 23 évesen meghalt egy autóbalesetben. Katharine McPhee megerősítette a hírt Instagramon keresztül, és megosztott egy kedves üzenetet.

"Nagyon tragikus hírt kaptam. Édes @williespenceofficial autóbalesetben elhunyt. Mindössze 23 éves volt. Az élet olyan igazságtalan, és semmit sem lehet megígérni. Isten nyugosztaljon, Willie. Öröm volt veled énekelni és ismerni."

Első meghallgatásán Willie Rihanna Diamonds című slágerét énekelte és könnyekig hatotta a zsűrit. Bár a tehetségkutatón csak második lett, sikeres énekesi karriert futott be. Novemberben Londonban lett volna nagykoncertje.

Néhány órával a halála előtt megosztott egy videót az Instagramján, ahol a You Are My Hiding Place dalt énekli. Azóta ellepték a posztot a részvétnyilvánítások.