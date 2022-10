A tengerentúlon is hatalmas sikereket aratott a P. Mobil

Az augusztusban a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Schuster Lóránt és zenekara, a P. Mobil, szeptember 29-én elutazott az Egyesült Államokba. Több koncertet is adtak, Las Vegastól Los Angelesig, és az együttest mindenütt rengetegen fogadták szívélyesen. A zenekari tagok végig forgattak az úton, azt is, hogy ma landolt az együttes, de még dolgozik bennük a jet lag (azaz az időeltolódás miatt kialakult fáradtság), ezért mesélni később fognak. A zenekar tagjai helyett most a képek meséljenek a zenészekről, akiket egy fesztivál kedvéért hívták a tengeren túlra, hogy az amerikai magyar közösségnek magyar rockot játsszon.

Magunk közt szólva, Amerikába rockzenét vinni, olyan, mint a sivatagba homokot.

Kérdezték, hogy hazajövünk, vagy kint maradunk? Persze, maradunk. Mosogatni a McDonald’sban. (Nevet.) Olyan programot kínálnak a plakáton, hogy P. Mobil-koncert, babgulyás, kürtőskalács, lángos. A szomszédos államokból is érdeklődtek, tényleg jön a P. Mobil? Élőben fognak játszani? Jövünk! – nyilatkozta Schuster Lóránt a Magyar Nemzetnek indulásuk előtt, és azt is hozzá tette, hogy a tengerentúlon nagyon kedvesen fogadták őket. Erről később szeretnének egy úrifilmet is készíteni, ám előtte a srácok egy kis ízelítőt raktak ki oldalukra.

A videóból is látni, hallani, hogy sok magyarul nem is, vagy csak kicsit beszélő, de magyar zenét szerető amerikai örült, hogy a Mobil kint járt, és élőben játszott nekik. A fiúk pedig, adták a talpalávalót, hiszen a lételemük a muzsikálás. Egy másik napon a csapat Las Vegasban is megaludt, itt pedig, egyből a kaszinóban találták magukat.

A szállásra még be sem költöztünk, de a casino az megy…. A P. Mobil megérkezett Las Vegasba!

– írták oldalukon. Las Vegasban a hangszerbolt sem maradhatott ki, ott is jól érezték magukat, kipróbálták például a dobokat és a billentyűket, hogy szólnak egy P. Mobil szám erejéig. A zenekari tagok végül találkoztak Széles Tamással, Magyarország főkonzuljával, akinek megköszönték a szíves vendéglátást.

A zenekar következő nagy durranása 2023. április 29-én lesz az Arénában.