Varga Viktornak eszében sincs házasodni

Varga Viktorral mindig történik valami: hol pucéran jelenik meg, hol bocifogakból készít magának nyakláncot, bejárja a dzsungelt és a hazai vadvízi evezést sem veti meg, jelenleg pedig egy sámán jurtában él. Két éve pedig Liliána is részese Viktor nem éppen mindennapi életének. Az énekes elárulta, hogy nem hisz a házasságban, de örül volt párja, Cinthya Dictator boldogságának, akit pár napja eljegyeztek.

"Száz kilométert eveztünk négy nap alatt"

Varga Viktor elmesélte a Metropolnak, hogy a legfrissebb kalandja egy Tisza-túra volt.

- Száz kilométert eveztünk négy nap alatt. Csodálatos volt Magyarország vadregényes oldalát felfedezni, ahol vaddisznók, meg mindenféle állatok csak úgy odajöttek és nem is ismerték még az embert - kezdte élménybeszámolóját Viktor. - Indák lógtak mindenhol, minthogyha tényleg a dzsungelban lettünk volna. Valahogy az ember vágyik vissza az ősiességhez, vagy legalábbis én, de azt látom, hogy az embereknek is tetszik, akik követnek.

"Minthogyha a Jóisten küldené rám ezt a sok durvaságot"



Varga Viktor szerint az Istentől kapta azt a küldetést, hogy az extrém tetteivel segítsen az emberiségnek erőt meríteni. Jelenleg már 3 hónapja egy sámán jurtában él.

-Ezeket nem én generálom, hanem az élet így hozza, én pedig állok elébe, bármi is történik. Például most sem önszántamból kerültem jurtába, hanem egyszerűen a házammal olyan dolgok vannak, ami nem túl jó, és ezért most ez így alakult- vallott be az énekes. -De azt látom, hogy ezek valahogy fontosak, és egyfajta karikatúra vagyok az emberiségnek, mert nyilvánvalóan sokkal durvább dolgoknak kell történnie velem ahhoz, hogy az látványos legyen. Ez az egész olyan számomra, minthogyha a Jóisten küldené rám ezt a sok durvaságot, hogy közölhessek az emberekkel bizonyos dolgokat, és ők is meríthessenek a kitartásból, ebből az erőből, amit használunk-

Varga Viktorra két éve rátalált a szerelem a táncos Liliána személyében.

- A barátnőmmel tökéletesen vagyunk. Esküvőt viszont nem tervezek. Én nem hiszek ebben az intézményben. Volt idő, amikor nagyon tetszett ez a gondolat. Most azt gondolom, hogy az, amikor igazán szereti egymást két ember, és megvan a feltétel nélküli szeretet, akkor az mindennél fontosabb, a papírnál is, a féltékenykedésnél és a monogámiánál. Ezek csak megnehezítik az emberi létet. Az ember szabadnak született, nem hiszem, hogy birtokolni kell bárkit, és nem hiszem, hogy engem is birtokolnia kell valakinek. Sokkal szentebb és szebb az, amikor valakit el tudunk engedni. És akkor az a valaki, vissza is jön, mindig - fejtette ki véleményét a 34 éves énekes.



Varga Viktor örül volt párja boldogságának



Varga Viktor és Cinthya Dictator 6 évig alkottak egy párt. Cintit a napokban Amerikai körutazásuk alatt eljegyezte új szerelme az egykori AFC frontembere, Molnár Tamás. Viktor elárulta nekünk, hogy nagyon örül a boldogságuknak.

Láttam, hogy Cinti el van jegyezve, újra. Én voltam az első, és a Hófehér című dalt neki írtam még annak idején. Nagyon boldog vagyok attól, hogy ez most neki sikerülni fog, mert látom, hogy nagyon szeretik egymást. Láttam, jó helyeken járnak, és igazi összhang van köztük. Én szeretem őt, és szeretném, hogyha boldog lenne

- vallotta be Viktor.