Újabb botrány a királyi családban: Van mitől félne Harry hercegnek

A jelek szerint leáldozott Meghan Markle-nek - már ami a királyi családdal kapcsolatos, meglehetősen hektikus viszonyát illeti. Harry herceg feleségét általános ellenszenv övezi a Windsor-családban, miután sokan úgy vélik - beleértve az alattvalókat is -, hogy az egykori amerikai színésznő formálta át rossz irányba Harryt. A herceg több mint két éve el is hagyta a családját, feleségével Amerikába költöztek és lemondtak a tisztségeikről is.

Harry és Meghan bizonyára aggódhatnak amiatt, hogy lassan kikerülnek a királyi képből. Úgy tűnik, Károly király hezitál azon, hogy adjon-e hercegi címet Archie-nak és Lilibetnek. Annak ténye, hogy lefokozták őket a palota honlapján, arra mutat rá, hogy nem tekintik őket a királyi család dolgozó tagjainak

- mondta Dampier a Mirrornak.

Fotó: Chris Jackson

Károly király trónra lépésével, pedig már le is fokozták a hercegi párt, a brit királyi család hivatalos honlapján. Sussex hercege és hercegnője, már csak éppen a szexuális zaklatással vádolt botrányhős András herceg felett helyezkednek el. Ezzel is jelezve, hogy nem láthatják el hivatalosan a királyi család megjelenéseit.