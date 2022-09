Erre sem számítottunk, Tóth Gabi maga alá gyűrte a Sztárban sztár leszek! énekesét

Tímea nem egyszerűen elvarázsolta hangjával a Sztárban sztár leszek! stúdiójában ülőket, de valóságos extázisba kergette őket. Tóth Gabi és Köllő Babett például olyannyira nem bírtak magukkal, hogy egyszerűen megrohamozták a színpadot, és maguk alá gyűrték a megdöbbent és gyakorlatilag tehetetlen énekesnőt.

Mi történt itt?

– kérdezgették zavarodottan.

– Három éve ülök itt, nyolc éve ülök tehetségkutató műsorokban, de ilyet én még nem láttam – tette össze a kezét Gabi, aki szerint akkor is meglenne már a műsor, ha csak Tímea szerepelne benne.

Gőghová Tímea egyébként egy Guns N' Roses klasszikussal, a Welcome To The Jungle-lel szedte le a stúdió plafonját: